Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug von Randalieren beschädigt

Mühlhausen (ots)

In der Hausener Straße kam es in der Zeit von Samstag 12 Uhr bis Montag 15 Uhr durch unbekannte Täter zu einem Angriff auf ein Fahrzeug. Durch die Unbekannten wurde ein Reifen derart beschädigt, dass er in der Folge luftleer war. Der Sachschaden wird auf etwas 150 Euro beziffert.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein. Hinweise zur Tat und den Tätern werden unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0085052

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