Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Vier Menschen bei Verkehrsunfall verletzt
Nordhausen (ots)
Am Dienstag, gegen 17 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Sprinters die Straße der Einheit in Nordhausen. Als er die Kreuzung Straße der Einheit/Zeppelinweg geradeaus passieren wollte, kam es zur Kollision mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw einer 25-Jährigen. Durch den Unfall überschlug sich der Sprinter. Insgesamt wurden vier Menschen bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell