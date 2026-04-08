PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vier Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Nordhausen (ots)

Am Dienstag, gegen 17 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Sprinters die Straße der Einheit in Nordhausen. Als er die Kreuzung Straße der Einheit/Zeppelinweg geradeaus passieren wollte, kam es zur Kollision mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw einer 25-Jährigen. Durch den Unfall überschlug sich der Sprinter. Insgesamt wurden vier Menschen bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 16:12

    LPI-NDH: Volkswagen kollidieren im Kreuzungsbereich - Rettungswagen im Einsatz

    Sondershausen (ots) - Im Kreuzungsbereich der Florian-Geyer-Straße und Güntherstraße ereignete sich am Dienstag gegen 13.20 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen des Herstellers Volkswagen. Ersten Erkenntnissen zufolge kam er zur Kollision beider Fahrzeuge, weil der Fahrer eines Multivans die Vorfahrt des anderen Pkw nicht ausreichend beachtete. Beide ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 16:11

    LPI-NDH: Fahrzeug von Randalieren beschädigt

    Mühlhausen (ots) - In der Hausener Straße kam es in der Zeit von Samstag 12 Uhr bis Montag 15 Uhr durch unbekannte Täter zu einem Angriff auf ein Fahrzeug. Durch die Unbekannten wurde ein Reifen derart beschädigt, dass er in der Folge luftleer war. Der Sachschaden wird auf etwas 150 Euro beziffert. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein. ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 16:09

    LPI-NDH: Schon oder noch alkoholisiert - Polizei zieht betrunkenen Fahrer aus dem Verkehr

    Bad Langensalza (ots) - Am Dienstagmorgen zogen Beamte der Polizeistation Bad Langensalza einen 55-Jährigen bereits vor 8 Uhr aus dem Verkehr. Der Mann wies eindeutige Zeichen einer Alkoholisierung auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,1 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme im örtlichen Klinikum, mit dem sich der Mann wenig einverstanden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren