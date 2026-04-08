Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vier Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Nordhausen (ots)

Am Dienstag, gegen 17 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Sprinters die Straße der Einheit in Nordhausen. Als er die Kreuzung Straße der Einheit/Zeppelinweg geradeaus passieren wollte, kam es zur Kollision mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw einer 25-Jährigen. Durch den Unfall überschlug sich der Sprinter. Insgesamt wurden vier Menschen bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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