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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto landet nach Ausweichmanöver im Straßengraben

Großvargula (ots)

Ein 31 Jahre alter Autofahrer war am Dienstag, kurz vor 18 Uhr, auf der Kreisstraße 516 aus Richtung Gräfentonna in Richtung Großvargula unterwegs. Als dem Fahrer seinen Angaben zufolge im Bereich einer Kurve ein Mopedfahrer auf seiner Spur entgegenkam, habe er ausweichen müssen. In der Folge endete die Fahrt des 31-Jährigen im Straßengraben. Er erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Mopedfahrer, welcher dem Mann entgegengekommen sein soll, befand sich nicht mehr vor Ort. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Wer kann Hinweise zu dem bislang unbekannten Mopedfahrer geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0085626

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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