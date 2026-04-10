Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Autofahrerinnen bei Verkehrsunfall verletzt

Breitenworbis (ots)

Am Donnerstag befuhr eine 22-jährige Autofahrerin gegen 15.40 Uhr die Landstraße 1014 aus Richtung Breitenworbis in Richtung Niederorschel. Als sie nach links auf die Auffahrt zur Autobahn 38 abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Pkw einer 23-Jährigen, welche die Landstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Beide Fahrerinnen erlitten durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme und der Abschleppmaßnahmen musste die Fahrbahn bis etwa 16.30 Uhr teilweise gesperrt werden.

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