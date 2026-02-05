Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahrzeugführer unter Einfluss von Alkohol und Cannabis erwischt

Salzhemmendorf (ots)

Am Mittwoch (04.02.2026) gegen 14:40 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte des Polizeikommissariates Bad Münder einen Fahrzeugführer in Salzhemmendorf. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann seinen VW unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln führte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Ein freiwillig durchgeführter Urinvortest verlief zudem positiv auf THC, den Wirkstoff von Cannabis. Dem 27-Jährigen wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

