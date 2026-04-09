Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad vor Sonderpostenmarkt gestohlen

Nordhausen (ots)

Vor einem Sonderpostenmarkt in der Halleschen Straße entwendeten derzeit Unbekannte ein E-Bike des Herstellers Telefunken. Das weiße Fahrrad mit orangenen und schwarzen Streifen wurde in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 10.55 Uhr entwendet. Der 56-jährige Geschädigte gab den Wert des Pedelecs mit mehreren hundert Euro an. Die Täter entfernten sich nach der Tat mit der Beute vom Tatort.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nach zeugen, die Angaben zur Tat und den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0087216

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell