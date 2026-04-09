PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad vor Sonderpostenmarkt gestohlen

Nordhausen (ots)

Vor einem Sonderpostenmarkt in der Halleschen Straße entwendeten derzeit Unbekannte ein E-Bike des Herstellers Telefunken. Das weiße Fahrrad mit orangenen und schwarzen Streifen wurde in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 10.55 Uhr entwendet. Der 56-jährige Geschädigte gab den Wert des Pedelecs mit mehreren hundert Euro an. Die Täter entfernten sich nach der Tat mit der Beute vom Tatort.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nach zeugen, die Angaben zur Tat und den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0087216

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 16:15

    LPI-NDH: Nebengelass gerät in Brand - Einsatz für Feuerwehr und Polizei im Ortskern

    Heyerode (ots) - In der Hauptstraße der Gemeinde Südeichsfeld kam es am Donnerstag gegen 13 Uhr zu dem Brand eines Nebengelasses. Unmittelbar kamen Kameraden der Feuerwehr und Beamte der Polizei zum Einsatz. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde durch die örtliche Rettungsleitstelle eine Warnmeldung veranlasst. Durch die Polizei musste die Hauptstraße ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 16:14

    LPI-NDH: Kabeldiebe am Kultur- und Kongresszentrum

    Bad Langensalza (ots) - Derzeit finden Bauarbeiten an dem Kultur- und Kongresszentrum am Bürgermeister-Schönaus-Platz statt. Hierzu werden verschiedene Baumaterialien verbaut, so auch Kabel. Derzeit Unbekannte nutzten zwischen dem 1. April 16 Uhr und Donnerstag, den 9. April 8 Uhr, die Gelegenheit, mehrere Meter Kabel zu entwenden. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Beamte der Polizeistation Bad ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 16:13

    LPI-NDH: Seniorin bestohlen - unschöne Überraschung zum Geburtstag

    Bad Frankenhausen (ots) - Ihren 82. Geburtstag hatte sich eine Seniorin aus der Poststraße sicher anders vorgestellt. Am Donnerstagmorgen stellte die Frau gegen 8 Uhr fest, dass ihr Fahrrad von dem zugehörigen Hinterhof eines Mehrfamilienhauses entwendet wurde. Das Citybike des Herstellers Steppenwolf, vom Typ Transterra E 7.1 Wave in Silber, wurde mittels Schlosses ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren