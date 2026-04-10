LPI-NDH: Auto macht sich selbstständig

Nordhausen (ots) - Vor einem Sonderpostenmarkt in der Halleschen Straße entwendeten derzeit Unbekannte ein E-Bike des Herstellers Telefunken. Das weiße Fahrrad mit orangenen und schwarzen Streifen wurde in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 10.55 Uhr entwendet. Der 56-jährige Geschädigte gab den Wert des Pedelecs mit mehreren hundert Euro an. Die Täter entfernten sich nach der Tat mit der Beute vom Tatort. Beamte des ...

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