Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Auto macht sich selbstständig
Teistungen (ots)
Ein Pkw, der augenscheinlich nicht richtig gegen Wegrollen gesichert war, machte sich am Donnerstagnachmittag in Teistungen selbstständig. Von einer abschüssigen Stelle des Grundstückes rollte das Auto ohne Fahrer davon, fuhr über eine Verkehrsinsel und kollidierte schließlich mit einem abgestellten Transporter. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell