Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nebengelass gerät in Brand - Einsatz für Feuerwehr und Polizei im Ortskern

Heyerode (ots)

In der Hauptstraße der Gemeinde Südeichsfeld kam es am Donnerstag gegen 13 Uhr zu dem Brand eines Nebengelasses. Unmittelbar kamen Kameraden der Feuerwehr und Beamte der Polizei zum Einsatz. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde durch die örtliche Rettungsleitstelle eine Warnmeldung veranlasst.

Durch die Polizei musste die Hauptstraße zwischen der Thonstraße und Rosenstraße für den Verkehr gesperrt, um die Löscharbeiten ungehindert durchzuführen zu können. Die beiden Berechtigten, eine 62-Jährige und ein 68-Jähriger, blieben unverletzt. Der Sachschaden wird mindestens auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Zur Ursache des Brandes wird nach dem vollständigen Ablöschen durch Beamte der Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 15.30 Uhr konnte der Verkehr teilweise wieder freigegeben werden. Das Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude konnte verhindert werden.

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