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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kabeldiebe am Kultur- und Kongresszentrum

Bad Langensalza (ots)

Derzeit finden Bauarbeiten an dem Kultur- und Kongresszentrum am Bürgermeister-Schönaus-Platz statt. Hierzu werden verschiedene Baumaterialien verbaut, so auch Kabel. Derzeit Unbekannte nutzten zwischen dem 1. April 16 Uhr und Donnerstag, den 9. April 8 Uhr, die Gelegenheit, mehrere Meter Kabel zu entwenden. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen der Tat, oder jene, die Angaben zu den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.

Aktenzeichen: 0086933

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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