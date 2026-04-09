Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Gartenlaube - Verantwortlicher löscht selbst

Bad Frankenhausen (ots)

In einer Gartenhütte in der Rottlebener Straße ereignete sich am Mittwochabend ein Brand, der durch den Besitzer der Laube eigenverantwortlich gelöscht werden konnte. Vermutlich hatte sich ein Hochdruckreiniger nach der Benutzung selbstständig entzündet und im inneren der Hütte zu einem Schwelbrand geführt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa zehntausend Euro beziffert. Nach dem Einsatz der Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser vor Ort konnte ein Handeln Dritter ausgeschlossen werden und der technische Defekt kommt für den Brand als Ursache in Frage.

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