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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann hält Polizei auf Trab

Sollstedt/Nordhausen (ots)

Ein 28-Jähriger hielt am Mittwochabend die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen über mehrere Stunden auf Trab. Das erste Mal trafen die Beamten in Sollstedt auf den Mann, nachdem er eine Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Liebknecht-Straße beschädigte und anschließend lauthals im Treppenhaus krakeelte. Bei dem Antreffen durch die Polizisten hatte sich der 28-Jährige fast komplett entkleidet und sich körperlich den polizeilichen Maßnahmen widersetzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mühlhausen erfolgte am Abend auf deren Anordnung eine Blutprobenentnahme im Nordhäuser Klinikum, da in Vortestverfahren die Verweise auf eine erhebliche Alkoholisierung und den Einfluss berauschender Mittel gegeben waren. Anschließend war der Mann aus der Maßnahme zu entlassen.

Wenig später gab es eine erneute Meldung, dass der Mann nun im Bereich des Klinikums in der Dr.-Robert-Koch-Straße sein Unwesen trieb. Im Zugangsbereich des Krankenhauses hinterließ der Delinquent an dem Eingang seinen Speichel. Auf dem angrenzenden Parkplatz schlug er auf ein Auto ein und beschädigte es. An der Schrankenanlage zu dem Parkplatz kletterte der Mann herum und beschädigte diese.

Erneut wurde er durch die Beamten in Gewahrsam genommen und zur Wohnadresse gebracht. Gegenwärtig wird geprüft, ob dem Mann dies in Rechnung zu stellen ist. Des Weiteren werden durch die Geschädigten Sachschäden im vierstelligen Bereich bei dem Randalierer geltend gemacht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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