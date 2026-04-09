Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Mopedfahrer bei Verkehrsunfall verletzt
Limlingerode (ots)
Am Mittwochnachmittag war ein 17-jähriger Mopedfahrer auf der Landstraße 1014 aus Richtung Limlingerode in Fahrtrichtung Stöckey unterwegs, als er im Bereich einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Die Simson kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 17-Jährige zog sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 250 Euro.
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