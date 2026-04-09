LPI-NDH: Kollision mit Schutzplanke - Fahrer verletzt

Westhausen (ots) - Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Landstraße 3080 gegen 06.20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw aus noch ungeklärter Ursache am Ausgang einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld kamen zum Einsatz und nahmen den Unfall auf. Bis zur Bergung ...

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