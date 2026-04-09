Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kollision mit Schutzplanke - Fahrer verletzt
Kleinbodungen (ots)
Auf der Landstraße 1016, zwischen Klein- und Großbodungen, ereignete sich am Mittwoch gegen 06.20 Uhr ein Verkehrsunfall. Laut Angaben des Fahrers kreuzte ein Wildtier vor dem Fahrzeug die Fahrbahn, weshalb er auswich und das Fahrzeug in die Leitplanke steuerte. Der Fahrer wurde hierbei verletzt und das Fahrzeug sowie die Schutzplanke wurden beschädigt.
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