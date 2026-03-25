Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Einbruch in Tabakwarengeschäft

Moers (ots)

In der Zeit von Montag, den 23.03.2026, 19:30 Uhr bis Dienstag, 24.03.2026, 7 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Einkaufsgeschäft an der Hülsdonker Straße.

Die unbekannten Täter gelangten über ein Oberlicht auf dem Dach des Geschäftskomplexes ins Innere und drangen gezielt in das dort integrierte Tabakwaren -und Zeitschriftengeschäft ein, indem sie Teile einer Deckenkonstruktion öffneten. Im Geschäft hebelten sie Türen auf und entwendeten eine Vielzahl von Tabakwaren.

Die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen übernahm, sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Wer hat auffällige Beobachtungen zu Personen und Fahrzeugen gemacht?

Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 260324-0746

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