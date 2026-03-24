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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Verkehrskommissariat sucht Verursacher eines Verkehrsunfalls

Voerde (ots)

Am 22.03.2026 gegen 01:00 Uhr kam es in Höhe des Gildeweges 2 in Voerde zu einem Verkehrsunfall.

Ein bisher unbekannter PKW beschädigte dort eine Straßenlaterne, zwei Bäume, einen Grünstreifen und Steine des Gehweges.

Das Fahrzeug wird vermutlich im Bereich der vorderen und rechten Fahrzeugseite einen massiven Schaden davongetragen haben.

Gesucht werden Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen.

/cd Ref. 260322-1029

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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