LPI-NDH: Grünfläche in Brand geraten

Nordhausen (ots) - Auf dem Bahnhofsplatz kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Pkw den Bahnhofsplatz hinter dem Radfahrer. aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstands fuhr der Fahrer des Peugeot auf. Der 46-jährige Radfahrer kam zu Fall, verletzt sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Beamte des ...

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