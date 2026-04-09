Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Grünfläche in Brand geraten
Artern (ots)
Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Mittwochabend, gegen 20.30 Uhr, nahe der Eisenbahnstrecke am Bahnhof in Artern eine Grünfläche in Brand geraten. Die Kameraden der Feuerwehr bekämpften den Brand und konnten die brennende Wiese und Sträucher schließlich löschen. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit unklar.
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