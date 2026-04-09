Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Beschädigungen bei Pizzeria - Wer kann Hinweise geben?

Geismar (ots)

In der Zeit von Dienstag, den 31. März 19 Uhr bis zum Donnerstag, den 2. April 18.15 Uhr kam es in der Leimkuhle, unweit einer Pizzeria, zu der Beschädigung einer Blechhütte. Diese dienst als Unterstand für Müllcontainer. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als eintausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Hinweisgebern, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0082526

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