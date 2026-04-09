Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Seniorin bestohlen - unschöne Überraschung zum Geburtstag

Bad Frankenhausen (ots)

Ihren 82. Geburtstag hatte sich eine Seniorin aus der Poststraße sicher anders vorgestellt. Am Donnerstagmorgen stellte die Frau gegen 8 Uhr fest, dass ihr Fahrrad von dem zugehörigen Hinterhof eines Mehrfamilienhauses entwendet wurde. Das Citybike des Herstellers Steppenwolf, vom Typ Transterra E 7.1 Wave in Silber, wurde mittels Schlosses gesichert, weshalb der Täter das Vorderrad demontierte und mit dem Rest des Fahrrades flüchtete. Der Beuteschaden wird auf etwa eintausend Euro geschätzt.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat, die sich zwischen Mittwoch 11.30 Uhr und Donnerstag 8 Uhr ereignete, und den Täter machen können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0087031

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