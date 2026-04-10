Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrerin leicht verletzt

Werher (ots)

Im Landkreis Nordhausen ist eine 22 Jahre alte Motorradfahrerin am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Ein 58-jähriger Autofahrer war gegen 16.25 Uhr auf der Landstraße 2062 aus Richtung der Bundesstraße 243 kommend unterwegs. Als er am Abzweig zur Kreisstraße 31 nach links abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit der vorfahrtsberechtigten Motorradfahrerin, welche auf der Landstraße entgegenkam. Die 22-Jährige musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

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