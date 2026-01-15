PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW-WAF: Technische Rettung nach Verkehrsunfall

Ahlen (ots)

Am 15.01.2026 kam es um 01:49 Uhr zu einem Alleinunfall auf der Dolberger Straße.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatte sich eine Person bereits selbstständig aus dem PKW befreit. Eine zweite Person befand sich noch im Fahrzeug und konnte dieses aufgrund der Unfallkinematik nicht eigenständig verlassen.

Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung der beiden verletzten Personen. Parallel leuchtet die Feuerwehr die Einsatzstelle aus, stellte den Brandschutz sicher und führte eine technische Rettung am PKW durch.

Beide Patienten wurden durch den Rettungsdienst Krankenhäuser zugeführt. Die Feuerwehr Ahlen war mit der Hauptamtlichen Wache und dem Rettungsdienst mit insgesamt 14 Einsatzkräften im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Ahlen, übermittelt durch news aktuell

