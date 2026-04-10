LPI-NDH: Mülltonnengreifer kollidiert mit Dacia

Leinefelde-Worbis (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße 247 zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Pkw. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte das Auto den Lastkraftwagen an der Anschlussstelle Leinefelde-Worbis überholt und war zu früh wieder eingeschert. Hierbei kam es zur Kollision des Renaults mit dem Pkw in deren Folge das Auto von der Fahrbahn abkam, sich überschlagen hatte und ...

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