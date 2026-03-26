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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Schlitz. Am Mittwoch (25.03.), im Zeitraum von 8 Uhr bis 10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Heckbereich eines in der Jahnstraße geparkten Ford Transit Custom. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710 oder 06642-609990.

(Polizeistation Lauterbach)

HEF

Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (25.03.), in der Zeit von 07.10 Uhr bis 12 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße "Lappenlied" einen geparkten grauen VW-Kombi. Der unbekannte Fahrzeugführer streifte nach derzeitigen Erkenntnissen beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des VW und verursachte einen Sachschaden von rund 500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06621-932-0 oder www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
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Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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