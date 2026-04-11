LPI-NDH: Kellerdiebstahl Heiligenstadt

Sondershausen (ots) - Zwei Täter konnten beim versuchten Diebstahl des Ortseingangsschildes von Berka am Samstag, den 11.04.2026 gegen 01:30 Uhr, auf frischer Tat gestellt werden. Die Beamten der Polizeiinspektion Sondershausen befuhren im Rahmen eines Einsatzes die L1034 von Sondershausen in Richtung Bad Frankenhausen. Beim Verlassen der Linkskurve, vor der Ortslage Berka, wurden die Beamten auf Funkenflug am rechten Straßenrand, im Bereich der Leitplanke aufmerksam. Bei ...

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