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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kellerdiebstahl Heiligenstadt

Nordhausen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten aus dem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der Heiligenstädter Dürerstraße 27 zwei Fahrräder. Es handelte sich hierbei um ein rosa Kinderfahrrad "Royal Baby" sowie ein blaues Mountainbike "Cube". Diese hatten einen geschätzten Wert von 5.400,-EUR und waren ordnungsgemäß gegen Diebstahl gesichert. Das Fehlen der Fahrräder wurde am 10.04.2026 gegen 14:45 Uhr festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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