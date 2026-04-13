Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl aus Transporter

Bad Frankenhausen (ots)

Zwischen Samstag, 15.45 Uhr, und Sonntag, 18.35 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Transporters ein, der auf einem Parkplatz Am Tischplatt abgestellt war. Anschließend entwendeten der oder die Täter unter anderem Navigationsgeräte aus dem Inneren des VW. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0089636

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