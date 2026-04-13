Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gegen Pkw getreten und geflüchtet

Mühlhausen (ots)

Zeugen sucht die Polizei nach einem Vorfall, der sich am Sonntagnachmittag, kurz vor 16.30 Uhr, in Mühlhausen ereignete. Ein Autofahrer befuhr die Mittelstraße in Richtung Nonnenbergstraße, als ein bislang unbekannter Fußgänger plötzlich die Fahrbahn querte. Der Autofahrer musste stark abbremsen und kam mit seinem Fahrzeug zum Stehen, als der augenscheinlich alkoholisierte Fußgänger beim Passieren der Sraße unvermittelt gegen das Auto trat. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Gierstraße. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu dem unbekannten Mann machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0089552

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