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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schmierereien an Garage - Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Derzeit Unbekannte brachten in der August-Bebel-Straße an einer Garage der Jugendkirche ein großflächiges Graffiti an. An der Fassade wurden auf einer Fläche von etwa 70 cm mal 200 cm verschiedene Tags aufgebracht. Inhaltlich wurden keine politischen oder religiösen Symbole aufgebracht, sodass solche Tatmotive augenscheinlich nicht in Betracht kommen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen nun Nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0089542

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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