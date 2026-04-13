Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Buntmetalldiebe suchen am Sonntag Solarpark heim

Hesserode (ots)

Am Sonntag beobachteten Bürgen bei Hesserode gegen 18 Uhr einen grauen BMW-Kombi, an dem sich mehrere Personen verdächtig verhielten. Als sich die vier Männer mit dem Auto, das bis unters Dach mit Kabeln beladen war, von der Ringstraße entfernten, hegten sie den Verdacht, dass sie zuvor einen Solarpark heimgesucht haben. Bei der Prüfung durch Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Nordhausen bestätigte sich der Verdacht. Die Männer betraten das umfriedete Gelände indem sie einen Zaun zerschnitten und einen Container mit Kabeln plünderten. Mit dem Beutegut entfernten sich die Männer in unbekannte Richtung. Der entstandene Beuteschaden ist indes noch unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Beamte der Kriminalpolizeiinspektion kamen vor Ort zum Einsatz, welche Spuren suchten und sicherten. Die weiteren Ermittlungen führt die Kripo Nordhausen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zu den Personen, der Tat und dem Fahrzeug machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0089669

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