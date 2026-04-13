Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Baucontainer - Elektrowerkzeuge entwendet

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Derzeit Unbekannte haben in der Zeit vom 2. April 12 Uhr bis zum 13. April 11 Uhr in der Dr.-Gerhard-Mueller-Straße einen Baucontainer gewaltsam aufgebrochen. Hierzu entfernten sie auf unbekannte Art und Weise die Sicherungen, um den unbefugten Zutritt zu verhindern. Aus dem Inneren wurden in der Folge durch die Täter mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0090311

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