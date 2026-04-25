Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 18-Jähriger mit Springmesser, Schlagring und Drogen am Hauptbahnhof Halle (Saale) festgestellt

Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, den 24. April 2026, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 13:43 Uhr eine männliche Person im Hauptbahnhof Halle (Saale). Nach erfolgter Identitätsfeststellung antwortete der 18-Jährige auf Nachfrage, dass er ein Springmesser in der rechten Jackentasche bei sich trägt. Bei der darauffolgenden Durchsuchung wurden durch die Bundespolizisten außerdem ein Schlagring, verschiedene betäubungsmittelähnliche Substanzen, wie vier Ecstasy Tabletten, 4,9 Gramm Ketamin und 1,7 Gramm Amphetamin sowie ein Zettel mit einem Hakenkreuz und verfassungsfeindlicher Schrift fest- und sichergestellt. Das Polizeirevier Halle (Saale) wurde informiert. Die sichergestellten Gegenstände werden zuständigkeitshalber der Landespolizei in Halle (Saale) übergeben. Der Deutsche muss sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Kennzeichen verantworten.

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