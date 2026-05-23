PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgänger bei Unfall in Bleicherode verletzt - Fahrer zunächst geflüchtet

Bleicherode (ots)

Am Samstag gegen 11:30 Uhr kam es im Heerweg in Bleicherode zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger.

Nach bisherigen Erkenntnissen schob ein 84-jähriger Mann einen 
Einkaufswagen rückwärts aus einem Unterstand heraus. Ein 72-jähriger 
Pkw-Fahrer fuhr hinter dem Einkaufswagen entlang und kollidierte mit 
der rechten Fahrzeugfront mit dem Mann. Der Fußgänger musste durch 
Zeugen aufgefangen werden und klagte anschließend über Schmerzen im 
Knie.

Der Fahrzeugführer hielt nach dem Zusammenstoß zunächst an, entfernte sich anschließend jedoch von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Fahrer später festgestellt 
werden. Er räumte seine Beteiligung am Unfall nach einer Belehrung 
ein. Nach eigenen Angaben habe er zunächst gewartet und sei davon 
ausgegangen, dass niemand verletzt worden sei. Hinweise auf eine 
Einschränkung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich nicht.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 23.05.2026 – 12:30

    LPI-NDH: Unfallflucht auf Parkplatz in Nordhausen - Polizei sucht Zeugen

    Nordhausen (ots) - Im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 10:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gottfried-Erich-Rosenthal-Straße in Nordhausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines Pkw hatte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie etwa 20 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen im ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 12:00

    LPI-NDH: Diebstahl von Reifen in Nordhausen - Tatverdächtige aus Halle festgestellt

    Nordhausen (ots) - Am Freitagvormittag, dem 23. Mai 2026, kam es gegen 10:00 Uhr auf dem Gelände eines Reifen-Centers in Nordhausen zum Diebstahl mehrerer gebrauchter Reifen. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterte einer der Tatverdächtigen in einen frei zugänglichen Container des Unternehmens und reichte mehrere Reifen heraus. Ein zweiter Tatverdächtiger verlud ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 12:00

    LPI-NDH: Einbruch in Keller - Angelzubehör entwendet

    Nordhausen (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Mittwoch, 21. Mai 2026, 22:00 Uhr, bis Donnerstag, 22. Mai 2026, 17:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Kellerabteil in Nordhausen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter mehrere Gegenstände des Angelzubehörs, darunter Angeln, Kescher sowie Bissanzeiger. Der entstandene Beuteschaden wird auf etwa 710 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren