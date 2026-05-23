Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgänger bei Unfall in Bleicherode verletzt - Fahrer zunächst geflüchtet

Bleicherode (ots)

Am Samstag gegen 11:30 Uhr kam es im Heerweg in Bleicherode zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger.

Nach bisherigen Erkenntnissen schob ein 84-jähriger Mann einen Einkaufswagen rückwärts aus einem Unterstand heraus. Ein 72-jähriger Pkw-Fahrer fuhr hinter dem Einkaufswagen entlang und kollidierte mit der rechten Fahrzeugfront mit dem Mann. Der Fußgänger musste durch Zeugen aufgefangen werden und klagte anschließend über Schmerzen im Knie.

Der Fahrzeugführer hielt nach dem Zusammenstoß zunächst an, entfernte sich anschließend jedoch von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Fahrer später festgestellt werden. Er räumte seine Beteiligung am Unfall nach einer Belehrung ein. Nach eigenen Angaben habe er zunächst gewartet und sei davon ausgegangen, dass niemand verletzt worden sei. Hinweise auf eine Einschränkung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich nicht.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

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