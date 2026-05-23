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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht auf Parkplatz in Nordhausen - Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 10:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gottfried-Erich-Rosenthal-Straße in Nordhausen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Fahrerin eines Pkw hatte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz 
abgestellt. Als sie etwa 20 Minuten später zu ihrem Fahrzeug 
zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen im Frontbereich fest. Unter 
anderem lag das Kennzeichen vor dem Pkw auf dem Boden. Zudem wurden 
Lackschäden mit blauem Farbabrieb am Stoßfänger festgestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen Pkw beim Ein- oder Ausparken mit dem geparkten Fahrzeug kollidiert sein. Anschließend entfernte sich der Verursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die 
Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben 
können, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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