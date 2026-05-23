Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht auf Parkplatz in Nordhausen - Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 10:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gottfried-Erich-Rosenthal-Straße in Nordhausen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Fahrerin eines Pkw hatte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie etwa 20 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen im Frontbereich fest. Unter anderem lag das Kennzeichen vor dem Pkw auf dem Boden. Zudem wurden Lackschäden mit blauem Farbabrieb am Stoßfänger festgestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen Pkw beim Ein- oder Ausparken mit dem geparkten Fahrzeug kollidiert sein. Anschließend entfernte sich der Verursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

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