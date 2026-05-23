Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Räuberischer Diebstahl im REWE-Markt Sollstedt - Mitarbeiterin leicht verletzt

Sollstedt (ots)

Am Freitag gegen 12:10 Uhr kam es im REWE-Markt in Sollstedt zu einem räuberischen Diebstahl.

Ein bereits mit einem Hausverbot belegter Tatverdächtiger betrat trotz des bestehenden Verbots den Markt und wurde dort von Mitarbeitern angesprochen. Der Mann flüchtete anschließend mit unbezahlter Ware aus dem Markt in Richtung Parkplatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten drei Mitarbeiterinnen des Marktes, den Tatverdächtigen an der Flucht zu hindern. Dabei kam es zu einem Gerangel, in dessen Folge eine Frau leicht verletzt wurde. Der Tatverdächtige konnte letztlich ohne Diebesgut vom Parkplatz flüchten.

Die Nordhäuser Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein und nahm die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls auf. Der 21jährige Tatverdächtige konnte im weiteren Verlauf an seiner Wohnanschrift angetroffen und belehrt werden. Die Ermittlungen dauern an.

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