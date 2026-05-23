Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneuter Unfall auf L1034

Sondershausen (ots)

Am 22.05.2026 gegen 08:45 Uhr kam es, wie bereits am 20.05.2026, zwischen den Ortslagen Sondershausen / Berka und Bendeleben zu einem Verkehrsunfall am Abzweig Hachelbich. Eine 61-jährige beabsichtigte mit ihrem Pkw BMW aus Richtung Hachelbich kommend in Richtung Berka abzubiegen. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Pkw VW, der aus Richtung Berka gefahren kam. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, die hiernach nicht mehr fahrbereit waren und durch einen Abschleppdienst geborgen werden mussten. Der finanzielle Schaden wird auf ca. 27.000,- EUR geschätzt. Sowohl die Fahrerin des BMW als auch der 60-jähriger Fahrer des VW wurden bei dem Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst der weiteren medizinischen Behandlung zugeführt. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurden die Beteiligten durch zwei Berufskraftfahrer als Ersthelfer betreut. Gegen die Fahrerin des BMW wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

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