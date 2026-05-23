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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flinker E-Scooter

Greußen (ots)

Am 22.05.2026 gegen 15:55 Uhr befanden sich Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser in Greußen, als sie einen E-Scooter im Querverkehr bemerkten, an dem keine Versicherungsplakette ersichtlich war. Um dies zu prüfen, folgten die Beamten dem Fahrzeug in die Nordhäuser Straße. Als sie trotz 50 km/h auf dem Tacho des Streifenwagens nicht näher kamen, wurde der Verdacht auf eine mögliche Manipulation geweckt. Der E-Scooter konnte schließlich gestoppt werden. Der 16-jährige Fahrzeugführer räumte unumwunden ein, dass weder eine Versicherung für den E-Scooter abgeschlossen war und das Fahrzeug wohl 40 km/h fahren würde. Da bei einer Prüfung vor Ort eine noch höhere Höchstgeschwindigkeit im Raum stand, wurde das Fahrzeug schließlich beschlagnahmt, um es einem Gutachter vorstellen zu können. Da das Fahrzeug nicht mehr den Vorschriften entsprach, wäre weiterhin eine Fahrerlaubnis notwendig gewesen, um den E-Scooter überhaupt führen zu dürfen. Diese konnte der 16-jährige ebenfalls nicht vorweisen. Es wurden entsprechende Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Der Jugendliche wurde schließlich an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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