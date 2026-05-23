Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl vom Baustellengelände

An der Schmücke (ots)

Im Zeitraum vom 12.05.2026 bis 20.05.2026 kam es zum Diebstahl von Material auf einem Baustellengelände an der L2287 zwischen den Ortslagen Oldisleben und Bahnhof Heldrungen. Durch bislang unbekannte Täter wurde die Umzäunung der Baustelle geöffnet und eine größere Menge Material entnommen. Die geschätzte Höhe des Beuteschadens beläuft sich auf ca. 15.000,- EUR. Durch die Beamten wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eröffnet und Spuren gesichert.

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