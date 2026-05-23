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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E- Scooter - Kontrolle führt zur Blutentnahme

Mühlhausen (ots)

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Unstrut Hainich stellte am Freitag, 22.05.2026, gg. 16.00 Uhr im Bereich des Mühlhäuser Bahnhofs einen 44 jährigen Mann auf einem E- Scooter fest, dessen Fahrweise auffällig erschien.

Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle überprüften die Beamten sowohl die Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugführers als auch das Elektro- Kleinstfahrzeug. Während der E-Scooter technish keinen Anlass zur Beanstandung gab, ergaben sich bei dem Fahrer Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel.

Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin sowie Methamphetamin. Im weiteren Verlauf räumte der Fahrer den Konsum der genannten Substanzen ein. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt. Das Ergebnis der Blutuntersuchung steht noch aus. Gegen den Fahrzeugführer wird ein Verfahren gemäß $ 24a Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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