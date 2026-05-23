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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Illegales Tuning? Polizei stoppt auffälliges Kult - Moped

Mühlhausen (ots)

Beamte der PI Unstrut Hainich kontrollierten am Freitag, 22.05.2026 gegen 16.00 Uhr in der Ortslage Görmar einen 19-jährigen Fahrer eines Mopeds des Typs Simson KR51. Bereits bei der ersten Sichtung stellten die eingesetzten Polizeibeamten technische Veränderungen am Fahrzeug fest, die auf eine mögliche Leistungssteigerung hindeuteten. Da an dem Moped lediglich ein Versicherungskennzeichen angebracht war, ergab sich der Verdacht eines Verstoßes wegen Pflichtversicherung. Am Fahrzeug war kein Typenschild angebracht, so dass eine eindeutige Zuordnung anhand der mitgeführten Unterlagen nicht möglich war. Das Moped wurde vor Ort sichergestellt und anschließend durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wird das Moped einer technischen Prüfung unterzogen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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