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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mäharbeiten führen zur Feststellung eines Verstoßes gegen das Waffengesetz

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Im Rahmen von anstehenden Mäharbeiten überflogen Berechtigte eine Wiese in der Leineaue mit einer Drohne im Vorfeld, um sicherzustellen, dass sich in dieser keine Tiere wie beispielsweise Rehkitze befinden. Während des Überfluges wurde ein Mann festgestellt, der sich auffällig bewegte und zu flüchten schien. Die Berechtigten informierten die örtliche Polizeidienststelle, welche den Verdächtigen kontrollierten. Hierbei wurde ein Einhandmesser festgestellt, welches der 40-Jährige mit sich führte. Dies stellte eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz dar. Auf Nachfrage, warum der Mann sich auffällig verhalten habe, entgegnete er, dass er sich beim Verrichten der Notdurft von der Drohne gestört fühlte und sich schnellstmöglich entfernte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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