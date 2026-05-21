Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigungen in Schlotheim

Schlotheim (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag 20 Uhr und Mittwoch 15 Uhr ereigneten sich im Volkenrodaer Weg zwei Sachbeschädigungen, bei denen jeweils Glas zu Bruch ging. An einem Wohnhaus wurde vermutlich mit einem Stein eine Scheibe eingeschlagen. An einem parkenden Volkswagen Multivan wurde eine Seitenscheibe beschädigt. In beiden Fällen leiteten die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich Ermittlungen wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung ein.

Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0124730

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