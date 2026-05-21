PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wahlkreisbüro mit Farbe beschmiert

Nordhausen (ots)

Am Mittwochabend stellten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen während ihrer Streifentätigkeit Farbschmierereien an einem Wahlkreisbüro in der Nordhäuser Altstadt fest. An dem Büro einer Landtagsabgeordneten in der Barfüßerstraße wurde auf einer Länge von über 1,20 m auf einem Fenstersims eine Schrift mit weißer Farbe aufgebracht. Aus dem Inhalt der Schrift geht keine Straftat hervor. Dennoch leiteten die Beamten Ermittlungen wegen politisch motivierter Sachbeschädigung ein, welche durch die Kriminalpolizei Nordhausen weitergeführt werden.

Hinweise zur Tat und dem Täter nimmt die Nordhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0124747

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren