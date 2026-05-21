Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wahlkreisbüro mit Farbe beschmiert

Nordhausen (ots)

Am Mittwochabend stellten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen während ihrer Streifentätigkeit Farbschmierereien an einem Wahlkreisbüro in der Nordhäuser Altstadt fest. An dem Büro einer Landtagsabgeordneten in der Barfüßerstraße wurde auf einer Länge von über 1,20 m auf einem Fenstersims eine Schrift mit weißer Farbe aufgebracht. Aus dem Inhalt der Schrift geht keine Straftat hervor. Dennoch leiteten die Beamten Ermittlungen wegen politisch motivierter Sachbeschädigung ein, welche durch die Kriminalpolizei Nordhausen weitergeführt werden.

Hinweise zur Tat und dem Täter nimmt die Nordhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0124747

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