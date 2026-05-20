Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Graffiti an Fassade und Campingwagen - Ermittlungen nach politisch motivierter Sachbeschädigung

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Zeit von Dienstag 22.30 Uhr bis Mittwoch 8.45 Uhr beschmierten derzeit Unbekannte mit roter und schwarzer Sprühfarbe die Fassade eines Wohnhauses sowie die Wände eines Campingwagens im Liesebühl. Durch die Täter wurden politische Symboliken und herabwürdigende Phrasen aufgesprüht, die der linken Szene zuzuordnen sind. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 5000 Euro beziffert.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein, die anschließen durch das Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte in der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen weitergeführt werden. Hinweise zur Tat oder den Täter nimmt die Kripo in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0124287

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