Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Yuliia Hilova?

Bild-Infos

Download

Mühlhausen/Thür. (ots)

Seit dem 13. Mai wird die 14-jährige Yuliia Hilova aus Mühlhausen vermisst. Die Jugendliche verließ vermutlich in der Nacht vom 12. zum 13. Mai die elterliche Wohnung und ist seither unbekannten Aufenthaltes. Die Vermisste ist bereits zum wiederholten Mal ohne Zustimmung der Eltern von der Wohnung ferngeblieben.

Yuliia wir wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter 14 Jahre - ca. 167 cm groß - schlanke Gestalt - rotblonde, schulterlange Harre - leicht gelockte Haare - grüne Augen - Cut in beide Augenbrauen rasiert

Hinweise zum gegenwärtigen Aufenthalt der Vermissten nimmt die sachbearbeitende Dienststelle in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510, oder jede andere Polizeidienststelle, entgegen.

Aktenzeichen: 0122465

Anm.: Die Bildrechte des Bilndisses von Yuliia Hilova liegen bei der Landespolizeiinspektion Nordhausen.

Medienvertretern wird zur Darstellung der Abbildung der Vermissten die Verlinkung zum hiesigen Beitrag empfohlen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell