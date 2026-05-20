Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In Brückengeländer geschleudert - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Mühlhausen (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 10 Uhr im Kreuzungsbereich der Brunnenstraße und Puschkinstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Peugeot und einem Audi. Die 59-jährge Fahrerin des Peugeot übersah vermutlich den vorfahrtsberechtigten 85-jährigen Audifahrer und kollidierte mit diesem. Der Audi schleuderte hierdurch gegen ein Brückengeländer und der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Durch den Schaden an dem Audi musste dieser abgeschleppt werden.

An der Unfallstelle kamen neben der Polizei und den Rettungsdienst auch die Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz, da an den beschädigten Fahrzeugen Betriebsstoffe ausgetreten waren. Bis etwa 12 Uhr kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

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