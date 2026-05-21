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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Körperverletzung beim Liebesspiel

Nordhausen (ots)

Am Mittwochabend hatten sich ein Mann und eine Frau zum gewerblichen Beischlaf in Nordhausen verabredet. Nachdem der finanzielle Rahmen geklärt schien, wurde das zuvor Vereinbarte durchgeführt. Im Rahmen dessen biss der Mann der Frau in so erheblich in eine Brustwarze, sodass sie starke Schmerzen verspürte und die Polizei verständigte. Die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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