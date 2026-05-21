Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Körperverletzung beim Liebesspiel
Nordhausen (ots)
Am Mittwochabend hatten sich ein Mann und eine Frau zum gewerblichen Beischlaf in Nordhausen verabredet. Nachdem der finanzielle Rahmen geklärt schien, wurde das zuvor Vereinbarte durchgeführt. Im Rahmen dessen biss der Mann der Frau in so erheblich in eine Brustwarze, sodass sie starke Schmerzen verspürte und die Polizei verständigte. Die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung ein.
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