Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperliche Auseinandersetzung nach Nötigung im Straßenverkehr

Ludwigshafen -Friesenheim (ots)

Am Morgen des 13.05.2026 kam es auf der L 523, Verlängerung der Brunckstraße in Fahrtrichtung Worms, im Zuge zweier Überholmanöver zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen einem 41-Jährigen und einem 40-Jährigen aus Ludwigshafen. Die Gemüter erhitzten sich derart, dass beide kurzerhand auf einem angrenzenden Parkplatz ausstiegen, sich gegenseitig beleidigten und anschließend schlugen. Eine weitere Eskalation konnte durch die Polizei verhindert werden. Beide Männer wurden lediglich leicht verletzt. Gegen diese wurden Strafanzeigen wegen Nötigung im Straßenverkehr, Beleidigung und Körperverletzung erfasst. Des Weiteren erfolgt eine Mitteilung an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde.

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