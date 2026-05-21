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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Einfluss berauschender Mittel auf manipuliertem Pedelec

Nordhausen (ots)

In der Bochumer Straße unterzogen am Mittwochnachmittag Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen die Fahrerin eines Pedelecs einer Verkehrskontrolle. Da das E-Bike baulich verändert war, wurde es versicherungspflichtig. Eine Pflichtversicherung konnte die 55-Jährige nicht vorweisen. Zudem gab sie im Rahmen der Kontrolle an Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Eine Blutprobenentnahme fand im städtischen Klinikum statt, um den Einfluss berauschender Mittel gerichtsverwertbar zu dokumentieren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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