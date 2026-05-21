Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unter Einfluss berauschender Mittel auf manipuliertem Pedelec
Nordhausen (ots)
In der Bochumer Straße unterzogen am Mittwochnachmittag Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen die Fahrerin eines Pedelecs einer Verkehrskontrolle. Da das E-Bike baulich verändert war, wurde es versicherungspflichtig. Eine Pflichtversicherung konnte die 55-Jährige nicht vorweisen. Zudem gab sie im Rahmen der Kontrolle an Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Eine Blutprobenentnahme fand im städtischen Klinikum statt, um den Einfluss berauschender Mittel gerichtsverwertbar zu dokumentieren.
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