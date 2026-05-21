Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Katzennetz angekokelt

Mühlhausen (ots)

In der Görmarstraße stellten Anwohner fest, dass in der Zeit von Dienstag 23 Uhr bis Mittwoch 7.25 Uhr durch derzeit Unbekannte das Katzennetz an dem Balkon beschädigt wurde. Durch den oder die Täter wurde mit einem Zündmittel das Netz angebrannt, welches durch die Wärmeeinwirkung verschmorte. An dem Netz entstand ein Sachschaden von mehr als 100 Euro. Das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus oder weitere Gegenstände kam nicht zustande.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein und prüfen Zusammenhänge zu den Bränden aus derselben Nacht im Stadtgebiet von Mühlhausen. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0124737

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell