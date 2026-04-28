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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen mehrerer Delikte

Augsburg (ots)

   --------- in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft -----------

Innenstadt - Am Freitag (24.04.2026) kam es in der Karlstraße zu einem Verkehrsunfall und anschließend diversen weiteren Delikten durch den betrunkenen Fahrer eines Krankenfahrstuhls. Gegen 15.00 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Krankenfahrstuhl den Gehweg der Karlstraße. Dabei touchierte er einen Pkw, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Ein 55-jähriger Passant konnte den Vorfall beobachten und wollte verhindern, dass der 50-Jährige sich entfernt. Der 50-Jährige schlug dem 55-Jährigen jedoch ins Gesicht, ließ seinen Krankenfahrstuhl an der Unfallörtlichkeit stehen und flüchtete zu Fuß. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnte der 50-Jährige durch eine Polizeistreife angetroffen werden. Hierbei zeigte sich der Mann bereits verbal aggressiv gegenüber den Polizeibeamten. Zur weiteren Sachbearbeitung sollte der 50-Jährige auf eine Polizeidienststelle gebracht werden. Da der Mann sich weigerte in das Streifenfahrzeug zu steigen und weiter aggressiv gegenüber den Polizeibeamten auftrat wurde er gefesselt. Auf der Polizeidienststelle beruhigte sich der Mann jedoch nicht. Er versuchte weiter nach Polizeibeamten zu schlagen und zu treten. Außerdem beleidigte er die anwesenden Polizeibeamten mehrfach. Drei Beamte wurden hierbei verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 50-Jährige am Samstag (25.05.2026) einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 50-Jährigen wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr in Tatmehrheit mit weiteren Delikten und setzte diesen in Vollzug. Der 50-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Trunkenheit im Verkehr - infolge Alkohols gegen den 50-Jährigen. Der 50-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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