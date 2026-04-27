Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Raubdelikt

Augsburg (ots)

Monheim - Am Samstag (25.04.2026) gegen 00.30 Uhr drangen vier Personen bewaffnet mit einem Baseballschläger die Wohnung einer Familie gewaltsam ein und forderten Geld. Ein 35-jähriger Bewohner wurde hierbei verletzt.

Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus und gelangten ebenso gewaltsam über die Wohnungstüre in die Wohnung. Anschließend griffen sie den 35-Jährigen mit dem Baseballschläger an. Dieser wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Bewohnerin sowie deren Kinder blieben unverletzt. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Auto vom Tatort. Aufgrund des Sachverhalts wurden die weiteren Ermittlungen noch in der Nacht von der Kriminalpolizei übernommen.

Im Zuge der durchgeführten Ermittlungen der Kriminalpolizei Dillingen, wurden mehrere Wohnungsdurchsuchungen im Landkreis Donau Ries durchgeführt.

Letztlich konnten dabei alle vier Tatverdächtigen ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um drei Männer im Alter von 20, 20 und 45 Jahren sowie eine 44-jährige Frau. Gegen eine 26-jährige Frau wird ebenfalls ermittelt. Die Frau soll das Auto gefahren haben, mit dem die Täter geflüchtet sind. Zudem konnte auch der betreffende Baseballschläger bei einer Wohnungsdurchsuchung von Beamten der Kripo Dillingen aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun u. a. wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie versuchter Erpressung und Nötigung gegen die beiden Frauen sowie die drei Männer.

Die 20-jährigen Männer, den 45-Jährigen sowie die beiden 26-jährigen und 44-jährigen Frauen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in Monheim im Bereich Markplatz gegen Mitternacht verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kripo Dillingen unter Tel.: 09071/56-0 zu melden.

Hier wären insbesondere Hinweise zu einem weißen Pkw, Hyundai I30 relevant sowie Beobachtungen über vier Personen, die hier ggf. zu Fuß unterwegs gewesen sein könnten.

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