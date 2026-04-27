Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Schleierfahnder ermitteln nach Fahren ohne Fahrerlaubnis

Augsburg (ots)

Zusmarshausen / BAB 8 - Am Freitag (24.04.2026) führten Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg im Rahmen einer Schleierfahndung auf der Autobahn A 8 Kontrollen durch.

Gegen 14.15 Uhr überprüften Einsatzkräfte einen vorbeifahrenden Mercedes GLA 200d. Bei der anschließenden Kontrolle des 56-jährigen Fahrers, stellten die Beamten fest, dass gegen ihn mehrere aktuelle Fahrverbote sowie eine unangefochtene Entziehung der Fahrerlaubnis aus dem Jahr 2018 vorlagen.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Aufgrund der wiederholten vorsätzlichen Fahrten ohne Führerschein stellen die Einsatzkräfte das Fahrzeug zur Vorbereitung der Einziehung sicher.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 56-jährigen Mann.

Der 56-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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